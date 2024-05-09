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Россияне обстреляли Никополь: загорелся дом, есть жертвы и раненые (фото)

Фото: россияне 9 мая обстреляли Никополь, есть погибшие и раненые (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 9 мая, российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Начался пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Никополе двое погибших и столько же пострадавших. Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины - 39 и 67 лет", - рассказал он.

Последствия атаки РФ

Город, по данным главы ОВА, россияне обстреляли с самого утра.

Во время атаки загорелся частный дом. Еще два повреждены, задело и пять многоквартирных домов.

 

Последствия обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Побило магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Обстрелы Никополя

Российские войска постоянно бьют по Никополю Днепропетровской области.

Дело в том, чтобы "достать" до города, оккупантам достаточно артиллерии, поскольку Никополь они атакуют со временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Напомним в конце апреля россияне обстреляли Никополь, тогда была ранена женщина.

 

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НикопольДнепропетровская область