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Росіяни обстріляли Нікополь та район: пошкоджено будинки та кафе, є поранені (фото)

Фото: росіяни обстріляли Нікополь та район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи сьогодні, 2 березня, обстріляли Нікополь та Нікопольський район в Дніпропетровській області. В результаті ворожих ударів було зруйновано цивільну інфраструктуру та поранено людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Сьогодні, 2 березня, окупанти били по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Правоохоронці Нікопольщини працюють на місцях влучань", - повідомили в поліції.

За даними Нацполіції, близько 11 години, через ворожу атаку одного з сіл Нікопольського району, поранення отримали дві місцеві мешканки. Відомо, що наразі їм надана необхідна медична допомога.

 

Фото: РФ обстріляла Нікополь та район (t.me/UA_National_Police)

"Крім цього, снарядами армії РФ побило приватні будинки та господарські споруди. У районному центрі від влучань відбулося займання кафе"", - додали правоохоронці.

Обстріли Нікополя та району

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

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