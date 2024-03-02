Россияне обстреляли Никополь и район: повреждены дома и кафе, есть раненые (фото)

"Сегодня, 2 марта, оккупанты били по Никополю и Червоногригорьевской громаде. Правоохранители Никопольщины работают на местах попаданий", - сообщили в полиции.

По данным Нацполиции, около 11 часов, из-за вражеской атаки одного из сел Никопольского района, ранения получили две местные жительницы. Известно, что сейчас им оказана необходимая медицинская помощь.

Фото: РФ обстреляла Никополь и район (t.me/UA_National_Police)

"Кроме этого, снарядами армии РФ избило частные дома и хозяйственные постройки. В районном центре от попаданий произошло возгорание кафе", - добавили правоохранители.

Обстрелы Никополя и района

Никополь - город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время оно находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и избивают с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

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