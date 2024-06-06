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Росіяни обстріляли Нікополь і район, дрон влучив у автобус, є постраждалі

Фото: росіяни обстріляли Нікополь та Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

За його інформацією, ввечері стався обстріл Нікополя, а також Марганецької та Червоногригорівської громади.

Вранці загарбники обстріляли районний центр. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники оперативно загасили пожежу.

Постраждали люди, які перебували всередині - чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.

"Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач", - повідомив Лисак.

 
Фото: голова Харківської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли України

Ввечері 5 червня росіяни запустили ударні дрони з півдня. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Згодом уночі прогримів вибух біля Запоріжжя.

Минулої ночі російські військові випустили по Україні балістичні ракети та 18 ударних БпЛА типу "Шахед".

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Нікополь