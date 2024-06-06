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Россияне обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, есть пострадавшие

Никополь, Днепропетровская область, Четверг 06 июня 2024 08:04
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Россияне обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, есть пострадавшие Фото: россияне обстреляли Никополь и Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки один из дронов попал в автобус, есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

По его информации, вечером произошел обстрел Никополя, а также Марганецкой и Червоногригорьевской громады.

Утром захватчики обстреляли районный центр. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели оперативно потушили пожар.

Пострадали люди, которые находились внутри - мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина.

"Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтожен гараж, еще один - изуродован. Задело газопроводы и линии электропередач", - сообщил Лысак.

Фото: председатель Харьковской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Украины

Вечером 5 июня россияне запустили ударные дроны с юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже ночью прогремел взрыв вблизи Запорожье.

Прошлой ночью российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты и 18 ударных БпЛА типа "Шахед".

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