Россияне обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, есть пострадавшие
Прошлой ночью российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки один из дронов попал в автобус, есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
По его информации, вечером произошел обстрел Никополя, а также Марганецкой и Червоногригорьевской громады.
Утром захватчики обстреляли районный центр. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели оперативно потушили пожар.
Пострадали люди, которые находились внутри - мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина.
"Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтожен гараж, еще один - изуродован. Задело газопроводы и линии электропередач", - сообщил Лысак.
Обстрелы Украины
Вечером 5 июня россияне запустили ударные дроны с юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Позже ночью прогремел взрыв вблизи Запорожье.
Прошлой ночью российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты и 18 ударных БпЛА типа "Шахед".
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