Россияне обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, есть пострадавшие

Прошлой ночью российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки один из дронов попал в автобус, есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

По его информации, вечером произошел обстрел Никополя, а также Марганецкой и Червоногригорьевской громады. Утром захватчики обстреляли районный центр. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели оперативно потушили пожар. Пострадали люди, которые находились внутри - мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина. "Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтожен гараж, еще один - изуродован. Задело газопроводы и линии электропередач", - сообщил Лысак. Фото: председатель Харьковской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)