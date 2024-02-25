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Росіяни обстріляли Нікополь: є жертва

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні знову здійснили обстріл Дніпропетровської області. В результаті ворожих ударів загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні, 25 лютого, збройні сили РФ здійснили повітряну атаку на Нікополь.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 57-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував у вантажівці на території одного з підприємств міста.

Крім цього, в місті було пошкоджено транспортні засоби, будівлі підприємства.

Обстріли Нікополя та Нікопольського району

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

Також російські терористи зранку, 18 лютого, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. Внаслідок ударів є постраждалий.

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НікопольВійна Росії проти України