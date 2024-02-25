Россияне обстреляли Никополь: есть жертва

По данным следствия, сегодня, 25 февраля, вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку на Никополь.

В результате вражеских обстрелов погиб 57-летний местный житель, который в тот момент находился в грузовике на территории одного из предприятий города.

Кроме того, в городе были повреждены транспортные средства, здания предприятия.

Обстрелы Никополя и Никопольского района

Никополь – город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время оно находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и избивают с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

Также российские террористы с утра, 18 февраля, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. В результате ударов пострадавший.

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