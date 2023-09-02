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Росіяни влучили з міномета в автомобіль енергетиків в Сумській області, є поранені

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ударів поранення отримали енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території російської федерації здійснили мінометний обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району. Снаряди поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго", - пише Офіс генерального прокурора. 

Зазначається, що поранення отримали двоє енергетиків. Зокрема було пошкоджено: 

  • лінію електропередач; 
  • дві установи; 
  • місцеве підприємство. 

Ситуація в Сумській області 

Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Як писала обласна військова адміністрація, протягом минулої доби, 1 вересня, росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння регіону. Зокрема зафіксовано 147 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська громади", - додали в ОВА. 

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