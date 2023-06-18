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Росіяни обстріляли з міномета Харківську область: є поранений

Фото: росіяни знову обстріляли Харківськку область (facebook.com mod.mil.ru)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові в черговий раз обстріляли території Харківської області. Цього разу в результаті ворожої мінометної атаки було поранено місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йшлося в заяві.

За даними слідства, сьогодні, 18 червня, приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередніми даними, ворожа атака була здійснена з міномета.

В результаті обстрілу 35-річний місцевий житель отримав поранення. Крім того, пошкоджено житлові будинки та автівки.

"Сьогодні протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян", - додали в прокуратурі.

Ситуація в Харківській області

Варто зазначити, що російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону РФ. Найбільше від обстрілів страждають Куп'янський та Чугуївський райони, а також сам Харків.

Так, днями російські війська обстріляли Куп'янськ та Дворічну. Внаслідок атаки поранення отримав 36-річний цивільний.

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харковВійна Росії проти України