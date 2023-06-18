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Россияне обстреляли из миномета Харьковскую область: есть раненый

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Харьковская область, Воскресенье 18 июня 2023 20:28
Россияне обстреляли из миномета Харьковскую область: есть раненый Фото: россияне снова обстреляли Харьковскую область (facebook.com mod.mil.ru)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз в результате вражеской минометной атаки был ранен местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорилось в заявлении.

По данным следствия, сегодня, 18 июня, примерно в 15:00 оккупанты обстреляли село Липцы. По предварительным данным, вражеская атака была осуществлена из миномета.

В результате обстрела 35-летний местный житель получил ранения. Кроме того, повреждены жилые дома и автомобили.

"Сегодня в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Зафиксировано повреждение частных домовладений, хозяйственных построек и автомобилей горожан", - добавили в прокуратуре.

Ситуация в Харьковской области

Стоит отметить, что российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы РФ. Больше всего от обстрелов страдают Купянский и Чугуевский районы, а также Харьков.

Так, на днях русские войска обстреляли Купянск и Двухлетнюю. В результате атаки ранение получил 36-летний гражданский.

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