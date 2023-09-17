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Росіяни обстріляли медичний заклад у Микільському Херсонської області

Фото: Росіяни обстріляли медичний заклад у Микільському Херсонської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вночі обстріляли Микільське Херсонської області. Влучили по медичному закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Вночі під вогонь окупантів потрапив медзаклад. Внаслідок удару пошкоджено будівлю ФАПа. Тут вибиті вікна і двері, потрощено внутрішні приміщення", - пише пресслужба. 

 

Фото: Росіяни обстріляли медичний заклад у Микільському Херсонської області (Getty Images)

Ситуація в Херсонській області 

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 16 вересня, терористи здійснили 77 обстрілів по території регіону. Ворог випустив 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. У навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі", - додав голова ОВА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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