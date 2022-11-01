Росіяни обстріляли Куп’янський район з РСЗВ: поранено дитину

У вівторок, 1 листопада, росіяни з реактивної артилерії обстріляли село у Харківській області. Внаслідок атаки було поранено дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
"Ворог підступно обстріляв село Петропавлівка з РСЗВ", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, через ворожий удар по Куп‘янському району було поранено дитину. Хлопчик отримав вибухові травми
"Його доставлено до лікарні, він отримує всю необхідну допомогу", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, що раніше російські війська обстріляли кілька районів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та господарські будівлі, а також поранено трьох людей.
Також від фрагмента ракети С-300 загинула ціла родина у Харківській області.
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