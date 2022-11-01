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Россияне обстреляли Купянский район из РСЗО: ранен ребенок

Фото: Россияне обстреляли Купянский район с РСЗО (brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 1 ноября, россияне из реактивной артиллерии обстреляли село в Харьковской области. В результате атаки был ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Враг коварно обстрелял село Петропавловка из РСЗО", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, из-за вражеского удара по Купянскому району был ранен ребенок. Мальчик получил взрывные травмы

"Его доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее российские войска обстреляли несколько районов Харьковской области. В результате атак повреждены дома и хозяйственные здания, а также ранены три человека.

Также от фрагмента ракеты С-300 погибла целая семья в Харьковской области.

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