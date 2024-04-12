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Россияне обстреляли Купянский район: есть погибший и пострадавшие (фото)

Харьков, Пятница 12 апреля 2024 15:47
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Россияне обстреляли Купянский район: есть погибший и пострадавшие (фото) Фото: из-за обстрела Купянского района 12 апреля есть погибший и пострадавшие (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска из артиллерии обстреляли Купянск-Узловой и одно из сел Купянского района. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 12 апреля, около 11:15, оккупанты совершили обстрел с. Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм.

"Пострадали мужчина 72 лет и 76-летняя женщина. Пострадавшие от госпитализации отказались, медики предоставили им помощь на месте. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Купянского района 12 апреля (t.me/pgo_gov_ua)

Также под ударом врага был поселок Купянск-Узловой.

"Погиб 64-летний мужчина. Предварительно российские военные били по населенному пункту из артиллерии", - добавили в Офисе.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Харьковской области

Как ранее рассказывал глава ОВА Олег Синегубов, российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона - Харьковского, Богодуховского, Чугуевского районов, Волчанского и Купянского направлений.

На данный момент в Харьковской области допускают расширение принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов на севере региона. Речь идет о постоянно находящихся под вражескими обстрелами населенных пунктах.

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