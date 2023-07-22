Росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області, є загибла

Російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. На жаль, є загибла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.
"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківської області. Сьогодні рашисти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. В результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка", - пише пресслужба ОВА.
Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.
Як писав голова Харківської ОВА Олег Синєгубова, протягом минулої доби росіяни з артилерії та мінометів вели вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
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