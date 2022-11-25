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Росіяни обстріляли Краматорськ: зруйнована будівля медичної інфраструктури (фото)

Фото: Росіяни обстріляли Краматорськ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 25 листопада, росіяни завдали удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів зруйнована будівля медичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську", - йдеться у повідомленні.

Гончаренко повідомляє, що, за попередньою інформацією, без постраждалих.

"Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - додав очільник міста.

Оновлено 18:08

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що одна людина поранена внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська.

"Посеред дня росіяни відкрили вогонь по місту - поцілили у промислову територію і пошкодили дві адмінбудівлі. На щастя, цього разу ніхто не загинув, але небезпека залишається дуже високою", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що російські військові посилили обстріли Донецької області. За минулу добу загарбники атакували 17 населених пунктів області.

Зазначимо, що найскладніша ситуація на фронті за останній тиждень залишається на Донецькому напрямку, де окупанти постійно ведуть атаки.

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КраматорськДонецька областьВійна в Україні