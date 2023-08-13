UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Херсонську область: постраждав чоловік, він у реанімації

Фото: росіяни вдарили по селу Велетенське у Херсонській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 13 серпня знову обстріляла Херсонську область. Внаслідок атаки важкі поранення отримав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Окупанти о 4:30 обстріляли село Велетенське Білозерської громади. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік. Зараз постраждалий перебуває у реанімації.

"У нього діагностували опіки 70% тіла - обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні, лікарі борються за життя потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсон та область. Російські снаряди влучили у житловий будинок у селі Понятівка, внаслідок чого травми отримав 70-річний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України