Росіяни обстріляли Херсонську область: є жертва та поранені

"На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої… Її чоловік - поранений. Наразі "швидка" везе його до лікарні", - повідомив Прокудін.

За його даними, відомо також по ще одну постраждалу. ЇЇ було госпіталізовано до лікарні.

"30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав", - повідомив глава ОВА.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, росіяни вранці 22 лютого здійснили черговий обстріл по території Херсонської області. Внаслідок атаки загарбників по приватному сектору загинув місцевий мешканець.

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