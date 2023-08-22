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Росіяни обстріляли Херсонську область. Є постраждалий

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські війська завдали чергового удару по селу Миколаївка у Херсонській області у вівторок, 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

За даними ОВА, в результаті обстрілу села Миколаївка, яке розташоване поруч з Новою Каховкою, постраждав 66-річний місцевий житель. У нього було діагностовано мінно-вибухову травму та поранення руки.

Чоловіка у стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

Сьогодні російські військові обстріляли Херсонський район. В результаті атаки постраждали дві людини.

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Війна Росії проти УкраїниХерсон