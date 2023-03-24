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Росіяни обстріляли Херсонську область: є поранена

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 березня, в результаті російського обстрілу місцева жінка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Пообіді росіяни вкрили вогнем село Кізомис Білозерської громади - один із боєприпасів влучив у приватний будинок", - повідомив глава ОВА.

В результаті обстрілу було пошкоджено дах, вікна та двері будинку. Крім того, дістала поранення місцева мешканка.

"Наразі вона шпиталізована - медики надають постраждалій необхідну допомогу", - додав Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на адмінбудівлю в Бериславі Херсонської області.

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