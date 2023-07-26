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Росіяни обстріляли Харківську область: спалахнула пожежа

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Середа 26 липня 2023 02:41
Росіяни обстріляли Харківську область: спалахнула пожежа Фото: росіяни обстріляли Харківську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 26 липня росіяни атакували Первомайську громаду Харківської області, використовуючи дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міського голови Первомайського Миколи Бакшеєва.

Він зазначив, що ворог атакував "шахедами" промислові об'єкти громади.

"Внаслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятівники. Інформація про жертв станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!" - заявив Бакшеєв.

Ситуація в Харківській області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ. Так, 20 липня внаслідок обстрілу Вовчанську загинув 40-річний чоловік.

На фоні цього в деяких населених пунктах прикордонної Вовчанської громади оголосили примусову евакуацію дітей.

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