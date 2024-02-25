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Росіяни обстріляли Харківську область: поранено волонтера

Фото: в Харківській області поранили волонтера (prokuratura_kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вчергове обстріляли території Харківської області. В результаті атаки в Куп'янському районі було поранено волонтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, вчора, 24 лютого, приблизно о 23:00 російські військові завдали авіаудар по селу Чорне Купʼянського району.

В результаті ворожої атаки було пошкоджено девʼять житлових будинків та дитячий садок. Попередньо, ворог вдарив ФАБ-250.

Відомо також, що близько опівдня окупанти здійснили артилерійський обстріл села Петропавлівка Купʼянського району.

"Отримав поранення 44-річний волонтер, його госпіталізовано до лікарні", - повідомили в прокуратурі.

 Фото: в Харківській області поранили волонтера (prokuratura_kharkiv)

За даними правоохоронців, вчора вдень під авіаударом з боку ЗС РФ також було село Григорівка Купʼянського району.

Задокументовано влучання у магазин, його повністю зруйновано. Також пошкоджено 5 приватних домоволодінь, пошту тощо.

За попередніми даними, удар був завданий керованою авіабомбою. 

Повітряні удари РФ по Харкову

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого, ворог запустив 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

Як з'ясувалося, серед загиблих - прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна та її родина. Жертвами російської атаки стали її чоловік та троє дітей.

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