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Росіяни обстріляли Харківську область із артилерії, є постраждалі

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Неділя 04 червня 2023 16:41
Росіяни обстріляли Харківську область із артилерії, є постраждалі Фото: Росіяни обстріляли Харківську область із артилерії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Селище Золочів Харківської області зазнало російського артилерійського обстрілу. Унаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це заявив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Обстріл стався сьогодні о 14.30, унаслідок якого пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості.

"Вибито 10 вікон і вхідні двері. Інші пошкодження з'ясовуються. Поранення отримали 40-річний чоловік і 38-річна жінка", - розповів Коваленко.

Ситуація у Харківській області

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти захопили частину Харківської області. Однак Сили оборони під час успішного контрнаступу звільнили всі населені пункти області від загарбників.

Після цього російські війська продовжують активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема, окупанти здійснюють атаки з використанням мінометів та артилерійських знарядь.

Нещодавно загарбники завдали удару по Дворічній, внаслідок чого поранення отримали дві людини: 63-річна жінка та 70-річний чоловік.

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