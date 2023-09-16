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Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, є поранені

Субота 16 вересня 2023 13:42
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Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, є поранені Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи завдали 5 ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. Наразі відомо про 5 постраждалих цивільних.

Про це розповів голова обласної військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як відзначив Синєгубов, терористи били ракетами С-300.

"За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих - легкий та середній, загрози життю немає", - додав голова ОВА.

Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань.

Варто додати, що вибухи в Харкові сьогодні пролунали близько о 11:10, після чого в регіону та низці інших областей одразу оголосили про повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили й про ризик застосування балістичного озброєння ворогом.

Влучання по промислові зоні

"Дійсно, сьогодні були обстріли по Харкову, по промисловій зоні міста. Зараз там працюють співробітники ДСНС, щоб локалізувати наслідки. Загиблий немає, але є 5 поранених цивільних, які працювали на тому підприємстві. Зараз вони перебувають у лікарні", - заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Харківській області. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

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