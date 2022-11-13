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Росіяни обстріляли Харків: поцілили в промисловий об'єкт

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Харків, Неділя 13 листопада 2022 23:57
Росіяни обстріляли Харків: поцілили в промисловий об'єкт Фото: окупанти обстріляли Харків (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері, 13 листопада, росіяни здійснили ракетний обстріл Харкова. За попередньою інформацією, влучили в промисловий об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо - промисловий об'єкт. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, 5 листопада прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.

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харков Війна Росії проти України
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