Росіяни обстріляли Харків: поцілили в промисловий об'єкт
Фото: окупанти обстріляли Харків (GettyImages)
Ввечері, 13 листопада, росіяни здійснили ракетний обстріл Харкова. За попередньою інформацією, влучили в промисловий об’єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо - промисловий об'єкт. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.
Нагадаємо, 5 листопада прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.
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