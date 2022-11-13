Россияне обстреляли Харьков: попали в промышленный объект

Вечером, 13 ноября, россияне совершили ракетный обстрел Харькова. По предварительной информации, попали в промышленный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно - промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Напомним, 5 ноября пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.