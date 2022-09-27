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Росіяни обстріляли громаду Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 21:19
Росіяни обстріляли громаду Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії Фото: Росіяни обстріляли громаду Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти протягом дня, 27 вересня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього постраждали автомобілі та будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогодні під ударом знову опинилося Криворіжжя: окупанти протягом дня тричі гатили по Зеленодольській громаді", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашука, росіяни гатили з "Ураганів" та ствольної артилерії.

"У Великій Костромці пошкоджено два житлові будинки і легкову автівку. Також - приміщення одного з підприємств", - додав очільник облради.

Внаслідок обстрілів серед цивільних ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що росіяни гатили по громадах Дніпропетровської області. Внаслідок цього 3 особи отримали поранення.

Також, росіяни завдали нових ударів по Нікопольському району на Дніпровщині. Під вогонь із майже 90 снарядів потрапили 3 громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

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