Росіяни обстріляли громаду у Дніпропетровській області та пошкодили будинок (фото)

У понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок, господарчу споруду, мотоцикл.

"Вдень ворог тричі атакував Марганецьку громаду. Окупанти здійснили 11 артилерійських пострілів по мирній території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 8 квітня, російські військові з артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.

У середу, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки та електромережі.

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