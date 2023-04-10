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Росіяни обстріляли громаду у Дніпропетровській області та пошкодили будинок (фото)

Фото: Росіяни обстріляли громаду у Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вдень ворог тричі атакував Марганецьку громаду. Окупанти здійснили 11 артилерійських пострілів по мирній території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок, господарчу споруду, мотоцикл.

"На місці працюють співробітники ДСНС, інформація щодо наслідків уточнюється", - пояснив голова облради.

Нагадаємо, що у суботу, 8 квітня, російські військові з артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.

У середу, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки та електромережі.

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