Російські терористи обстріляли гімназію в Нікополі, Дніпропетровської області. Внаслідок ударів загинули двоє співробітників навчального закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
"Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі - співробітники навчального закладу", - пише Клименко.
За словами міністра, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Як розповідає голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, серед загиблих двоє чоловіків 24 та 71 року.
Фото: Росіяни обстріляли гімназію в Нікополі, під завалами шукають людей, є загиблі (t.me/dnipropetrovskaODA)
"Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще - інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто", - додав голова ОВА.
Є постраждалі
Як пише Дніпропетровська обласна прокуратура, наразі відомо про двох постраждалих цивільних.
Ситуація в Дніпропетровській області
Росіяни ледь не щоденно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під ворожі удари потрапляє Нікополь та район. Ворог активно використовує важку артилерію, часто завдаючи шкоди будинкам та інфраструктурі.
Нещодавно терористи атакували Нікополь дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ударів осколкові поранення отримала 44-річна жінка. Її госпіталізували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.