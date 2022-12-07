Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные (фото)
Российские войска во вторник, 6 декабря, нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму и амбулаторию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"На фото и видео последствия вчерашнего обстрела Хотинской общины. Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Разрушил сельскую амбулаторию. От удара вспыхнул масштабный пожар, помещение полностью выгорело. В местной ферме прилеты были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений. Еще столько же – ранены", - рассказал Живицкий.
Фото: последствия вражеского обстрела Сумской области 6 декабря (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, вчера оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. В результате обстрелов пострадал один человек.
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