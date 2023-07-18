Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: є загиблий і поранена

Російські війська сьогодні, 18 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Російський агресор продовжує тероризувати цивільне населення Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу Дворічної Куп'янського району загинув 72-річний чоловік.
Фото: Дворічна (deepstatemap.live)
"65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини. Наразі жінку ушпиталено до лікарні, надається вся необхідна медична допомога", - додали в ОВА.
Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, буквально 16 липня вдень через ракетний обстріл Основ'янського району загинула одна людина. При цьому дістали поранення ще семеро людей. Загиблий був цивільним і йому було 23 роки.
Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти також завдали ракетного удару по території Харкова і теж по Основ'янському району. Дві ракети вибухнули у повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько 1:30 з території Бєлгородської області РФ.
Також російські війська атакували Вовчанськ Харківської області у понеділок, 17 липня. Поранення отримала одна людина.
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