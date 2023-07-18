UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: є загиблий і поранена

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 18 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Російський агресор продовжує тероризувати цивільне населення Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу Дворічної Куп'янського району загинув 72-річний чоловік.

Фото: Дворічна (deepstatemap.live)

"65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини. Наразі жінку ушпиталено до лікарні, надається вся необхідна медична допомога", - додали в ОВА.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, буквально 16 липня вдень через ракетний обстріл Основ'янського району загинула одна людина. При цьому дістали поранення ще семеро людей. Загиблий був цивільним і йому було 23 роки.

Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти також завдали ракетного удару по території Харкова і теж по Основ'янському району. Дві ракети вибухнули у повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько 1:30 з території Бєлгородської області РФ.

Також російські війська атакували Вовчанськ Харківської області у понеділок, 17 липня. Поранення отримала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніхарковКупянск