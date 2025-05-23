Росіяни обстріляли дві області: шестеро загиблих та 15 поранених

Обстріл Херсонської області

За даними слідства, сьогодні військові РФ здійснювали атаки по населених пунктах Херсонської області з використанням артилерії, мінометів та дронів.

Станом на 17:30 було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.

"Двоє чоловіків загинуло внаслідок артилерійського обстрілу Херсона. Ще одна людина - внаслідок скиду вибухівки з БпЛА", - повідомили в прокуратурі.

Також через атаки по обласному центру поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро осіб, ще двоє - у Білозерці, по одному постраждалому зафіксовано у селах Гаврилівка та Качкарівка.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та медичний заклад.

Обстріл Донецької області

Водночас сьогодні окупанти обстріляли приватний сектор Покровська. Дістав осколкові поранення 59-річний містянин, котрий перебував у домоволодінні. Тип озброєння встановлюється.



Також ворог здійснив атаку на Іллінівську громаду. Поблизу селища Довга Балка ЗС РФ поцілили FPV-дроном по трактору, водій якого під час виконання польових робіт отримав поранення, несумісні з життям.

Через деякий час окупаційна армія поцілила з РСЗВ "Смерч" по селу Степанівка. У жінки 65 років діагностовано мінно-вибухову травму, рвану рану та садна.

Крім того, війська держави-агресора зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку. У будинку загинув 51-річний житель. Також внаслідок удару ворожої армії з використанням, ймовірно, РСЗВ "Смерч" постраждала ще одна цивільна. Її доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Вже ввечері ЗС РФ скинули "ФАБ-250" із модулем УМПК на Родинське. Зазнав тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 85-річний чоловік. У двох містянок діагностовано мінно-вибухову травму, закритий перелом та осколкові поранення.



Тим часом в населених пунктах пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхівок, 30 гаражних приміщень та трактор.