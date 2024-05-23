Росіяни обстріляли друкарню Vivat у Харкові (фото)

Друкарня Vivat у Харкові потрапила під ворожий обстріл 23 травня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Сьогодні російська армія завдала ракетних ударів по Основ'янському районі Харкова. Правоохоронці зазначають, що ворожі ракети влучили по території друкарні. Там сталася масштабна пожежа.
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Відомо про сімох загиблих та 17 травмованих внаслідок атаки. Всі постраждалі - працівники підприємства. На місці влучання триває розбір завалів.
t.me/synegubov
У мережі пишуть, що було влучання у підприємство "Фактор-Друк", де знаходиться цех видавництва Vivat. Влучання по друкарні підтвердила гендиректорка Vivat Юлія Орлова у коментарях Telegram-каналу "Читай, krw, книжки".
Пізніше видавництво Vivat офіційно підтвердило обстріл "Фактор-Друк" у Харкові. Як зазначається, це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі. Там друкуються не лише книжки Vivat, а й практично усіх українських видавництв.
Російські окупанти сьогодні обстріляли Харків та Люботин. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни випустили одразу 15 ракет. За попередніми даними, це були зенітні ракети С-300.
Відомо, що були "прильоти" у різних районах. Окупанти влучили по транспортній інфраструктурі, комунальному та приватному підприємству.
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