Росіяни обстріляли друкарню Vivat у Харкові (фото)

Обстріл Харкова 23 травня

Російські окупанти сьогодні обстріляли Харків та Люботин. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни випустили одразу 15 ракет. За попередніми даними, це були зенітні ракети С-300.

Відомо, що були "прильоти" у різних районах. Окупанти влучили по транспортній інфраструктурі, комунальному та приватному підприємству.

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