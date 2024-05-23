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Росіяни обстріляли друкарню Vivat у Харкові (фото)

Фото: друкарню Vivat у Харкові обстріляли 23 травня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Юрченко

Друкарня Vivat у Харкові потрапила під ворожий обстріл 23 травня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Сьогодні російська армія завдала ракетних ударів по Основ'янському районі Харкова. Правоохоронці зазначають, що ворожі ракети влучили по території друкарні. Там сталася масштабна пожежа.

 

t.me/pgo_gov_ua

Відомо про сімох загиблих та 17 травмованих внаслідок атаки. Всі постраждалі - працівники підприємства. На місці влучання триває розбір завалів.

 

t.me/synegubov

У мережі пишуть, що було влучання у підприємство "Фактор-Друк", де знаходиться цех видавництва Vivat. Влучання по друкарні підтвердила гендиректорка Vivat Юлія Орлова у коментарях Telegram-каналу "Читай, krw, книжки". 

 

Пізніше видавництво Vivat офіційно підтвердило обстріл "Фактор-Друк" у Харкові. Як зазначається, це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі. Там друкуються не лише книжки Vivat, а й практично усіх українських видавництв.

 

 

Обстріл Харкова 23 травня

Російські окупанти сьогодні обстріляли Харків та Люботин. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни випустили одразу 15 ракет. За попередніми даними, це були зенітні ракети С-300.

Відомо, що були "прильоти" у різних районах. Окупанти влучили по транспортній інфраструктурі, комунальному та приватному підприємству.

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