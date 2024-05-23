Россияне обстреляли типографию Vivat в Харькове (фото)

Обстрел Харькова 23 мая

Российские оккупанты сегодня обстреляли Харьков и Люботын. По словам президента Владимира Зеленского, россияне выпустили сразу 15 ракет. По предварительным данным, это были зенитные ракеты С-300.

Известно, что были "прилеты" в разных районах. Оккупанты попали по транспортной инфраструктуре, коммунальному и частному предприятию.

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