UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Донецьку область: поранено чотирьох людей

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

​​Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили РФ використали артилерію. Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян - жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року.

Двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє - чоловік та жінка, у транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону.

З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.

Крім того, за даними правоохоронців, вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Наприклад, лише протягом 17 серпня, внаслідок російських обстрілів:

  • на Донецькому напрямку 2 людини поранено у Катеринівці Мар'їнської громади;
  • на Горлівському напрямку 1 людина загинула у Богданівці Часовоярської громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України