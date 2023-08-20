Росіяни обстріляли Донецьку область: поранено чотирьох людей

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили РФ використали артилерію. Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян - жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року.

Двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє - чоловік та жінка, у транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону.

З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.

Крім того, за даними правоохоронців, вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Наприклад, лише протягом 17 серпня, внаслідок російських обстрілів:

на Донецькому напрямку 2 людини поранено у Катеринівці Мар'їнської громади;

на Горлівському напрямку 1 людина загинула у Богданівці Часовоярської громади.

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