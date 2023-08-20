RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Донецкую область: ранены четыре человека

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, против мирного населения вооруженные силы РФ использовали артиллерию. В результате попаданий по жилым кварталам получили телесные повреждения различной степени тяжести четверо граждан - женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года.

Двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных домов, еще двое - мужчина и женщина, в транспортных средствах, когда двигались по одной из автодорог региона.

С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, по данным правоохранителей, взрывами повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Например, только в течение 17 августа, в результате российских обстрелов:

  • на Донецком направлении 2 человека ранены в Екатериновке Марьинской общины;
  • на Горловском направлении 1 человек погиб в Богдановке Часовоярской общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины