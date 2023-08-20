Россияне обстреляли Донецкую область: ранены четыре человека

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, против мирного населения вооруженные силы РФ использовали артиллерию. В результате попаданий по жилым кварталам получили телесные повреждения различной степени тяжести четверо граждан - женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года.

Двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных домов, еще двое - мужчина и женщина, в транспортных средствах, когда двигались по одной из автодорог региона.

С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, по данным правоохранителей, взрывами повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Например, только в течение 17 августа, в результате российских обстрелов:

на Донецком направлении 2 человека ранены в Екатериновке Марьинской общины;

на Горловском направлении 1 человек погиб в Богдановке Часовоярской общины.

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