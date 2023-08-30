Росіяни обстріляли Донецьку область: є жертва та багато поранених

Російські окупанти обстріляли території Донецької області. В результаті атаки одна людина загинула, ще вісім поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.
За даними прокуратури, у ніч на 30 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Курахового.
Начальник Курахівської МВА Роман Падун повідомив "Суспільному", що розбір завалів у Кураховому завершили.
"Внаслідок авіаракетного обстрілу загинула одна людина, вісім отримали поранення. Було пряме влучання ракети в багатоповерховий будинок. У будинку зруйновані п'ятий та четвертий поверхи", - сказав він.
Крім того, правоохоронці повідомили, що армія РФ, ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла і село Богатир Волноваського району.
Ситуація в Донецькій області
Зауважимо, що російські військові щодня відкривають вогонь по містах та селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Раніше ми повідомляли, що Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.
До того ж РБК-Україна повідомляло, що російські війська минулого тижні вже обстріляли місто Курахове в Донецькій області. Тоді унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.
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