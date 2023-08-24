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Росіяни з артилерії обстріляли супермаркет у Кураховому: є поранені

Курахове, Четвер 24 серпня 2023 15:21
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Росіяни з артилерії обстріляли супермаркет у Кураховому: є поранені Фото: Наслідки ударів по місту Курахове (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 24 серпня, обстріляли місто Курахове в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Близько 11:00, окупанти завдали удару по центру Курахового. За попередніми даними, атакували зі ствольної артилерії.

"Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

У прокуратурі уточнили, що всім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

Що ще відомо про обстріл

Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Раніше повідомлялось, що ​​Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.

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