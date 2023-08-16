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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є жертви

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Дніпропетровська область, Середа 16 серпня 2023 17:17
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є жертви Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті сьогоднішньої атаки загинув юнак.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - повідомив Лисак.

За його даними, ще четверо людей постраждали. Серед них дитина.

"Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно", - сказав він.

В ОВА повідомили, що атака на район сталася пообіді.

"Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.", - пояснив Лисак.

Російські обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка.

Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

Перед цим, 7 серпня, загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

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