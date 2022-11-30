Россияне обстреляли четыре громады в Сумской области: есть погибший и разрушение
В среду 30 ноября российские военные обстреляли Сумскую область. В результате атаки оккупантов погиб подросток и поврежден детский сад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Сегодня российские войска выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин. Из-за обстрелов пострадали четыре общины в области:
- По Краснопольской громаде враг выпустил 10 снарядов из САУ. Никто не пострадал;
- Белопольская громаде: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 "прилетов") городскую больницу. Погиб 15-летний молодой человек. Ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие. Повреждены 4 отделения больницы. Есть разрушение перекрытий, крыши. Посечены осколками 5 автомобилей, которые были припаркованы возле больницы. Также повреждены 9 близлежащих зданий, электро и газовые сети. Еще по одному из приграничных сел общины велись минометные обстрелы с территории России. Было 15 "прилетов". Без разрушений;
- Срединно-будскую общину россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было всего 18 "прилетов". Без последствий;
- Эсманскую общину за день обстреляли четырежды.
В 11.30 был минометный обстрел (20 "приходов" 120 мм калибра).
В результате повреждены 9 частных жилых домов и детский сад.
"После 12:30 россияне снова ударили по приграничной части из артиллерии (6 "прилетов"). И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях - без повреждений", - добавил Живицкий.
Напомним, что утром 30 ноября российские войска нанесли удар по больнице в Белопольской общине Сумской области. В результате обстрела погиб подросток.
В Сумской области из-за обстрела российских оккупантов в четырех общинах повреждены линии электропередач. Из-за этого более 3 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.
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