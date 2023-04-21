Россияне обстреляли Черниговскую область из артиллерии и минометов
Российские оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Север".
"С 06:17 до 07:40 зафиксировано 34 прихода, вероятно из ствольной артиллерии и миномета 120 мм, на окраине н.п. Леоновка. В результате обстрела повреждены 3 гражданских дома и 2 гражданских транспортных средства", - говорится в сообщении.
При этом информации о потерях среди местного населения нет.
Напомним, вчера, 20 апреля, оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две общины в Сумской области.
Также, вчера, россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области.
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