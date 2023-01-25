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Росіяни обстріляли будівлю міської ради та лікарні у Бахмуті (фото)

Фото: Росіяни обстріляли будівлю міської ради та лікарні у Бахмуті (facebook.com/OlexiyRevaOfficial)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, російські військові завдали ударів по будівлі Бахмутської міської ради та місцевої лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реву.

"Росіяни продовжують руйнувати Бахмут", - йдеться у повідомленні.

Очільник міста повідомив, що під атаку окупантів потрапили наступні будівлі:

  • Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського;
  • Дитяче відділення КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут";
  • Будівля Бахмутської міської ради.

Нагадаємо, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.

Російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли противнику значних втрат.

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