Росіяни обстріляли будівлю міської ради та лікарні у Бахмуті (фото)

У середу, 25 січня, російські військові завдали ударів по будівлі Бахмутської міської ради та місцевої лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реву.
"Росіяни продовжують руйнувати Бахмут", - йдеться у повідомленні.
Очільник міста повідомив, що під атаку окупантів потрапили наступні будівлі:
Нагадаємо, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.
Російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли противнику значних втрат.
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