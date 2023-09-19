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Обстріл Куп'янська. З'ясувалось, чим росіяни ударили по місту

Вівторок 19 вересня 2023 19:57
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Обстріл Куп'янська. З'ясувалось, чим росіяни ударили по місту Фото: рятівники (Facebook/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

Російські війська сьогодні, 19 вересня, вдарили по Куп'янську гібридною ракетою "Грім-Е1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними відомства, військові РФ завдали удару гібридною ракетою "Грім-Е1". Вона створена на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 км.

За даними начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

Фото: Уламки (facebook.com)

Обстріл Куп'янська

Сьогодні російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську у Харківській області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинули троє цивільних людей. На місці працюють екстрені служби.

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що опісля деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста.

Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

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