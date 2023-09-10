Росіяни обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами, один з них загинув

Іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області. Один з них загинув, також є безвісти зниклий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку організації Road2Relief.

Як пише організація, четверо волонтерів вирушили до села Іванівське Слов'янська у мікроавтобусі, аби оцінити потреби мирних жителів. В районі Часового Яру їх авто потрапило під обстріл. Через пряме влучання транспорт перекинувся й загорівся.

В автомобілі перебували:

німецький медичний волонтер Рубен Мавік;

шведський волонтер Йохан Матіас Тир;

волонтер з Канади Ентоні "Тонко" Ігнат;

іспанська волонтерка і директорка організації Road2Relief Емма Ігуаль.

Була підтверджена загибель волонтера з Канади Ентоні Ігната. Рубен Мавік й Матіас Тир отримали важкі осколкові поранення й опіки, втім наразі перебувають в лікарнях в стабільному стані.

Емма Ігуаль вважається зниклою безвісти.

Ентоні "Тонко" Ігнат

Чоловікові було 58 років. Він був громадянином Канади й мав словацьке походження. Мешкав у провінції Онтаріо, де працював різноробочим.

У 2022 році чоловік продав свою вантажівку й переїхав до України, щоб допомагати людям тут на тлі повномасштабної війни.

"Новини про те, що у вас відбувається, вразили мене у саме серце. Мої батьки родом зі Словаччини. Там мені не довелося побувати, але вона зовсім поруч. Тож і до України в мене теплі почуття. Тому я тут і допомагаю, чим можу", - казав волонтер.