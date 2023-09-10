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Россияне обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, один из них погиб

Воскресенье 10 сентября 2023 14:21
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Россияне обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, один из них погиб Фото: россияне обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, один из них погиб (instagram.com/road2relief_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра Донецкой области. Один из них погиб, также есть без вести пропавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу организации Road2Relief.

Как пишет организация, четверо волонтеров отправились в село Ивановское Славянска в микроавтобусе, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Часового Яра их авто попало под обстрел. Из-за прямого попадания транспорт перевернулся и загорелся.

В автомобиле находились:

  • немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик;
  • шведский волонтер Йохан Матиас Тир;
  • волонтер из Канады Энтони "Тонко" Игнат;
  • испанский волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль.

Была подтверждена гибель волонтера из Канады Энтони Игната. Рубен Мавик и Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, впрочем, сейчас находятся в больницах в стабильном состоянии.

Эмма Игуаль считается пропавшей без вести.

Энтони "Тонко" Игнат

Мужчине было 58 лет. Он был гражданином Канады и имел словацкое происхождение. Жил в провинции Онтарио, где работал разнорабочим.

В 2022 году мужчина продал свой грузовик и переехал в Украину, чтобы помогать людям здесь на фоне полномасштабной войны.

"Новости о том, что у вас происходит, поразили меня в самое сердце. Мои родители родом из Словакии. Там мне не довелось побывать, но она совсем рядом. Поэтому и к Украине у меня теплые чувства. Поэтому я здесь и помогаю, чем могу", - говорил волонтер.

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