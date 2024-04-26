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Росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області: поранені волонтери

Сотницький Козачок, П'ятниця 26 квітня 2024 17:28
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Росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області: поранені волонтери Архівне фото: росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 26 квітня, атакували автомобіль у селі Сотницький Козачок Харківської області. Внаслідок цього постраждали волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, о 12:30 в результаті попадання ворожого дрона в автомобіль отримали поранення два місцеві волонтери. Йдеться про 56-річного чоловіка та 54-річну жінку.

Також за медичною допомогою звернувся їхній 18-річний син.

Росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області: поранені волонтери

Скріншот: Сотницький Козачок (google.com/maps)

"Обстріл здійснено після видачі мешканцям села гуманітарної допомоги", - додав глава області.

Не перший випадок, коли волонтери потрапляють під обстріли РФ

У вересні минулого року в районі міста Часів Яр загинуло два волонтери. Тоді йшлося про громадянку Іспанії.

Також у листопаді під час обстрілу Херсона постраждав волонтер. А вже у лютому цього року окупанти били по Куп'янському району і в той момент там знаходився волонтер, який і отримав поранення.

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