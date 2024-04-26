Росіяни обстріляли автомобіль біля кордону в Харківській області: поранені волонтери

Російські війська сьогодні, 26 квітня, атакували автомобіль у селі Сотницький Козачок Харківської області. Внаслідок цього постраждали волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За його словами, о 12:30 в результаті попадання ворожого дрона в автомобіль отримали поранення два місцеві волонтери. Йдеться про 56-річного чоловіка та 54-річну жінку.

Не перший випадок, коли волонтери потрапляють під обстріли РФ

У вересні минулого року в районі міста Часів Яр загинуло два волонтери. Тоді йшлося про громадянку Іспанії.

Також у листопаді під час обстрілу Херсона постраждав волонтер. А вже у лютому цього року окупанти били по Куп'янському району і в той момент там знаходився волонтер, який і отримав поранення.

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