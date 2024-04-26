Россияне обстреляли автомобиль у границы в Харьковской области: ранены волонтеры

Архивное фото: россияне обстреляли автомобиль у границы в Харьковской области (t.me dsns_telegram)

Российские войска сегодня, 26 апреля, атаковали автомобиль в селе Сотницкий Казачок Харьковской области. В результате этого пострадали волонтеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в 12:30 в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера. Речь идет о 56-летнем мужчине и 54-летней женщине. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск. Скриншот: Сотницкий Казачок (google.com/maps) "Обстрел произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи", - добавил глава области.