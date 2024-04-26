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Россияне обстреляли автомобиль у границы в Харьковской области: ранены волонтеры

Сотницкий Казачок, Пятница 26 апреля 2024 17:28
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Россияне обстреляли автомобиль у границы в Харьковской области: ранены волонтеры Архивное фото: россияне обстреляли автомобиль у границы в Харьковской области (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 26 апреля, атаковали автомобиль в селе Сотницкий Казачок Харьковской области. В результате этого пострадали волонтеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в 12:30 в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера. Речь идет о 56-летнем мужчине и 54-летней женщине.

Также за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.

Россияне обстреляли автомобиль у границы в Харьковской области: ранены волонтеры

Скриншот: Сотницкий Казачок (google.com/maps)

"Обстрел произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи", - добавил глава области.

Не первый случай, когда волонтеры попадают под обстрелы РФ

В сентябре прошлого года в районе города Часов Яр погибли два волонтера. Тогда речь шла о гражданке Испании.

Также в ноябре при обстреле Херсона пострадал волонтер. А уже в феврале этого года оккупанты били по Купянскому району и в тот момент там находился волонтер, который и получил ранение.

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