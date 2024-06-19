Росіяни обстріляли авіабомбами Харківську область: загинула жінка

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) порушено кримінальну справу.

За даними слідства, 19 червня орієнтовно о 16:20 війська РФ завдали авіаударів по Харкову.

У Київському районі зафіксовано влучання по території дитячого табору. Отримала поранення 39-річна співробітниця. У Шевченківському районі — два влучання по території також дитячого табору. Крім того, пошкоджено сусідній приватний житловий будинок. Гострої реакції на стрес зазнала 47-річна працівниця дитячого табору.

Близько 16:30 ворог завдав авіаударів по приватному житловому сектору у селі Вільхівка Харківського району. Загинула 49-річна жінка, 59-річний чоловік отримав поранення.

За попередніми даними, для ударів по Харкову та Вільхівці росіяни застосували модифіковані авіабомби УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області.

Орієнтовно о 16:00 російські військові завдали авіаційного удару по селу Новоосинове Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння та авто. З пораненнями до лікарні госпіталізовано 51-річну мешканку. Контузію отримали 73-річна жінка та 66-річний чоловік.

Також сьогодні вдень окупанти здійснили артилерійський обстріл села Загризове Ізюмського району: пошкоджено понад 10 житлових будинків.