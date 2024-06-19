Росіяни обстріляли авіабомбами Харківську область: загинула жінка

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими військами Харкова та Харківської області одна цивільна особа загинула, шестеро постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) порушено кримінальну справу.
За даними слідства, 19 червня орієнтовно о 16:20 війська РФ завдали авіаударів по Харкову.
У Київському районі зафіксовано влучання по території дитячого табору. Отримала поранення 39-річна співробітниця. У Шевченківському районі — два влучання по території також дитячого табору. Крім того, пошкоджено сусідній приватний житловий будинок. Гострої реакції на стрес зазнала 47-річна працівниця дитячого табору.
Близько 16:30 ворог завдав авіаударів по приватному житловому сектору у селі Вільхівка Харківського району. Загинула 49-річна жінка, 59-річний чоловік отримав поранення.
За попередніми даними, для ударів по Харкову та Вільхівці росіяни застосували модифіковані авіабомби УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області.
Орієнтовно о 16:00 російські військові завдали авіаційного удару по селу Новоосинове Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння та авто. З пораненнями до лікарні госпіталізовано 51-річну мешканку. Контузію отримали 73-річна жінка та 66-річний чоловік.
Також сьогодні вдень окупанти здійснили артилерійський обстріл села Загризове Ізюмського району: пошкоджено понад 10 житлових будинків.
Як повідомлялося раніше, російська армія сьогодні вдень, 19 червня, вдарила по Харкову трьома КАБами. Внаслідок цього постраждала одна жінка.
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