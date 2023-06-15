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Росіяни обстріляли Авдіївку і Торецьк: семеро людей дістали поранення

Фото: Обстріл Донецької області (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 15 червня, обстріляли Авдіївку і Торецьку громаду в Донецькій області. Внаслідок ворожих атак постраждало семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Обстріл Авдіївки

Близько 08:30, російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли місто Авдіївку. Зазначається, що внаслідок атаки отримала поранення подружня пара - дружина 74-х та чоловік 79-ти років. Обоє зазнали мінно-вибухових травм.

Обстріл Торецької громади

Вже о 10:50 год окупанти, за попередніми даними, з використанням ФАБ-250 нанесли авіаудар по центру смт Північне міста Торецька. Від вибуху п’ятеро цивільних отримали осколкові поранення та контузії. На момент удару люди перебували вдома та біля під’їздів.

"Пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків та адмінбудівлю. У смт Північному продовжують працювати поліцейські й рятувальники", - повідомили у прокуратурі.

Наразі розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Донецькій області

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти регіону, бомблять їх з авіації, артилерії та РСЗВ. Унаслідок цього страждають мирні жителі, руйнується інфраструктура міст і сіл.

Нещодавно росіяни обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Також російські окупанти в черговий раз обстріляли території Краматорська Донецької області. В результаті ворожої атаки в місті загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

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