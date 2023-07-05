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Росіяни обстріляли артилерією Херсонську область, є поранені

Фото: росіяни обстріляли артилерією Херсонську області, є поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вчергове обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів. На жаль, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.

Вранці росіяни з артилерії село Антонівка. Внаслідок ударів поранення отримав цивільний.

Також о 13:20 ворог обстріляв село Іванівка у Дар’ївській сільській громаді Херсонської області. Поранення отримав місцевий житель.

"Також удень під час роздачі гуманітарної допомоги окупанти атакували село Садове, постраждала жінка. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, господарські споруди, лінії електропередач, газопроводи, автотранспорт", - додає пресслужба.

Фото: росіяни обстріляли артилерією Херсонську область, є поранені (Getty Images)

Ситуація в Херсонській області

Українські воїни звільнили Херсон від окупації в листопаді 2022 року. З того моменту російські війська регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок нещодавніх обстрілів села Білозерка поранення отримали двоє людей. Також був й загиблий.

У ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ударів по області.

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